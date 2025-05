PCC Rokita odnotował 2,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,62 mln zł wobec 26,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 57,44 mln zł wobec 77,94 mln zł zysku rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2025 osiągnęliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 500 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 3%. Jednocześnie wypracowaliśmy wyższe wolumeny sprzedaży od tych w analogicznym okresie 2024 roku. Było to możliwe dzięki zróżnicowanemu portfolio oraz dywersyfikacji klientów. Wynik EBITDA Grupy wyniósł 57,4 mln zł i był o około 1/4 niższy od tego w pierwszym kwartale roku 2024” – napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 508,52 mln zł wobec 491,92 mln zł rok wcześniej.

W segmencie Poliuretany w I kwartale 2025 roku odnotowany był spadek wyników względem zarówno I jaki i IV kwartału 2024 roku. Zysk EBITDA był o ok. 3/4 niższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku. Stało się tak mimo wyższego wolumenu sprzedaży. W tym segmencie można było zaobserwować niski popyt na rynku polioli polieterowych, przy jednoczesnym wysokim poziomie ich dostępności na rynku, jak również wysokie zapotrzebowanie na poliole poliestrowe. W grupie polioli polieterowych, pomimo niskiego popytu, spółka wypracowała satysfakcjonujący poziom sprzedaży. Wiązało się to głównie z odbudową stanów magazynowych klientów. Z rynku płynęły również sygnały, że brakowało importu z Azji. Z kolei w grupie polioli poliestrowych popyt i sprzedaż utrzymywały się na dobrym poziomie, a spółka była bliska wykorzystania swoich pełnych zdolności produkcyjnych. W ramach tego segmentu istotną rolę stanowią dla PCC Rokita produkty dedykowane dla budownictwa. Pomimo okresowej dekoniunktury w tym obszarze, spółka optymistycznie ocenia rozwój tej grupy produktów, wskazano w raporcie.

W segmencie Chloropochodne w I kwartale 2025 roku wyniki były istotnie niższe niż w porównywalnym okresie roku 2024. Zysk EBITDA spadł o ponad 60% względem I kwartału 2024 roku. Pomimo generalnie wymagającej sytuacji na rynku chloroalkaliów, w przypadku ługu sodowego zwiększył się o 24% wolumen sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie średnie ceny ługu sodowego były o 6% niższe od odnotowanych w I kwartale 2024 roku. Natomiast w przypadku sody kaustycznej wolumen sprzedaży był o około 11% niższy r/r. Z kolei średnie ceny w I kwartale 2025 roku były na poziomie wyższym o 17% r/r. W I kwartale 2025 roku, w tym segmencie, rozwijana była sprzedaż podchlorynu sodu w związku z nową instalacją, oddaną do użytku jeszcze na początku 2024 roku, podano również.

Segmenty, w których w I kwartale 2025 roku wypracowane zostały wyższe wyniki to Inna działalność chemiczna oraz Energetyka.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 12,17 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,95 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews