Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej akcji PCF Group została ustalona na 50 zł za akcję dla inwestorów instytucjonalnych, a dla inwestorów indywidualnych – na 46 zł za akcję, podała spółka. Całkowita wartość oferty publicznej wyniesie ponad 203 mln zł brutto. Inwestorzy zgłosili popyt na akcje PCF Group znacznie przewyższający liczbę oferowanych akcji w IPO, dlatego spółka przewiduje „bardzo istotną” redukcję zapisów w obu transzach.

Spółka, po zakończonym procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zamknięciu zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i transzy pracowniczej, pozyskała od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych w IPO, podkreślono.

„Zarząd spółki PCF Group w porozumieniu z globalnym koordynatorem, ustalił:

ostateczną cenę akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych na 46 zł

ostateczną cenę akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych na 50 zł

ostateczną cenę akcji nowej emisji dla inwestorów w transzy pracowniczej na poziomie 41,4 zł za jedną akcję nowej emisji, tj. 90% ostatecznej ceny akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych” – czytamy w komunikacie.

Ustalona została także ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty na 4 125 024 sztuk, w tym: 2 062 512 akcji nowej emisji oraz 2 062 512 akcji sprzedawanych w ofercie przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki, z czego do inwestorów indywidualnych trafi 618 750 akcji nowej emisji, do inwestorów w transzy pracowniczej 42 297 akcji nowej emisji, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1 401 465 akcji nowej emisji oraz wszystkie akcje sprzedawane, podano także w materiale.

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 7 do 9 grudnia. Przydział akcji oferowanych jest planowany do 11 grudnia.

Całkowita wartość oferty publicznej spółki PCF Group, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie ponad 203 mln zł brutto, podano również.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych spółki, w tym na rozbudowę istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Ponadto po przeprowadzeniu określonych przygotowań spółka planuje rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu „self-publishing”, tj. jako ich wydawca, w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone, zapowiedziała spółka.

„Zakończyliśmy z sukcesem bardzo intensywny road show z inwestorami instytucjonalnymi. Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Kilkadziesiąt odbytych spotkań potwierdziło, że inwestorów bardzo przekonała nasza strategia, która obejmuje rozwój globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo, tworzącego ambitne i nowatorskie gry segmentu AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG. Pozytywny odbiór naszych dotychczasowych sukcesów biznesowych oraz dalszych planów rozwoju zaowocował zgłoszeniem przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych popytu znacznie przewyższającego dostępność oferowanych akcji, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. W efekcie cena emisyjna dla inwestorów profesjonalnych została ustalona powyżej pierwotnie założonej ceny maksymalnej [46 zł], co zdarza się po raz trzeci w historii naszego rynku kapitałowego, a mimo to przewidujemy bardzo istotną redukcję w tej transzy. Uznajemy to za ogromny sukces i niezwykle silną motywację do dalszej pracy na rzecz rozwoju spółki. Z uwagi na duży popyt na oferowane przez PCF akcje, spodziewamy się także bardzo istotnej redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych” – powiedział prezes i większościowy akcjonariusz Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: „Painkiller”, „Bulletstorm” oraz „Gears of War: Judgment”.

Źródło: ISBnews