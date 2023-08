Zarząd PCF Group zdecydował, że złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 2 510 904 akcje serii G, po cenie 40,2 zł (jednakowej w ofercie skierowanej do Krafton Inc, jak i dla pozostałych inwestorów), podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie łącznie 100,9 mln zł.

„Zarząd PCF Group […] ustalił, że spółka złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 2 510 904 akcje serii G, w tym ofertę objęcia 251 091 akcji serii G skierowaną do Krafton, Inc., zgodnie z postanowieniami porozumienia dodatkowego do umowy inwestycyjnej […]. Ponadto, emitent informuje, że zarząd emitenta działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale emisyjnej ustalił, że cena emisyjna akcji serii G wyniesie 40,2 zł za jedną akcję serii G i będzie jednakowa dla Krafton, jak i pozostałych inwestorów, którzy obejmą akcje serii G” – czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu PCF Group podał, że rozpoczął emisję do ok. 2,51 mln akcji serii G. Akcje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, a proces budowy księgi popytu zakończył się 10 sierpnia.

Jak wówczas informowano, celem spółki jest pozyskanie z emisji akcji co najmniej 100,9 mln zł, w ramach drugiego etapu zapewnienia finansowania dla zaktualizowanej strategii rozwoju, ogłoszonej pod koniec stycznia br. Zakłada ona wydanie większości gier z portfela PCF Group w modelu self-publishing i osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews