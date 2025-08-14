PCF Group zawarł z inwestorami umowy objęcia 6 670 000 akcji serii H, podała spółka. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie wszystkich akcji nowej emisji zostały wniesione w całości.

Wcześniej w tym tygodniu PCF Group podał, że zdecydował o emisji 6 670 000 akcji serii H w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w Polsce po cenie 3 zł za sztukę.

Wcześniej spółka informowała, że chce pozyskać ok. 20 mln zł, w ramach jednej lub wielu emisji akcji w ramach kapitału docelowego, które w ocenie zarządu, przy uwzględnieniu poczynionych działań restrukturyzacyjnych, harmonogramu oraz wartości zawartych kontraktów w modelu work for hire, pozwolą na ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki oraz zapewnienie jej niezbędnego kapitału obrotowego dla potrzeb dalszego prowadzenia działalności głównie w modelu work for hire.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews