Pekabex odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 13,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 504,87 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 412,28 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 2,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 913,34 mln zł w porównaniu z 736,85 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,02 mln zł wobec 44,79 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Produkcja zrealizowana od stycznia do czerwca 2025 roku wyniosła 99 517,6 m3, podczas gdy w analogicznym okresie 2024 roku wyniosła 91 281,3 m3, podano w raporcie.

„Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2025 roku wyniosły 913 343 tys. zł i były wyższe o 23,95% w porównaniu do I półrocza 2024 roku. Wzrost przychodów dotyczył głównie segmentu realizacja kontraktów – prefabrykacja (wzrost o 80 607 tys. zł względem tego samego okresu w 2024 roku) oraz segmentu realizacja kontraktów – usługi budowlane (wzrost 106 482 tys. zł względem tego samego okresu w 2024 roku). Wynik EBITDA za pierwsze półrocze 2025 roku wyniósł 24 016 tys. zł i był niższy o 20 774 tys. zł (46,4%) od wyniku EBITDA osiągniętego w porównywalnym okresie 2024 roku. Jednocześnie rentowność działalności grupy, w tym na poziomie EBITDA, spadła o 3,45 pkt proc. Spadek rentowności operacyjnej nastąpił głównie w segmentach: realizacja kontraktów – prefabrykacja i realizacja kontraktów – usługi budowlane” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„W pierwszej połowie 2025 roku polska branża budowlana charakteryzowała się niską produkcją budowlano-montażową, która w kwietniu i maju 2025 była na minusie, oraz narastającymi problemami z zadłużeniem firm. Perspektywy sektora na drugą połowę roku są nieco lepsze, z prognozowanym realnym wzrostem w całym 2025 roku. Kluczowe czynniki to ożywienie inwestycji publicznych w infrastrukturę (ze środków Unijnych i KPO), obniżenie stóp procentowych, stabilizacja inflacji blisko celu inflacyjnego, wzrost PKB oraz stabilizacja kosztów pracy” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 34,05 mln zł wobec 79,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 1 728 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews