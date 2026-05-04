Pekabex odnotował 63,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 37,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 66,86 mln zł wobec 65,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 36,9 mln zł wobec 96,03 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1923,5 mln zł w 2025 r. wobec 1728,16 mln zł rok wcześniej.

„Cały ubiegły rok był bardzo trudny dla branży budowlanej. Mimo oczekiwanej poprawy odnotowaliśmy pogorszenie koniunktury na wszystkich rynkach, na których działa Pekabex, w Polsce, Szwecji oraz Niemczech. Zaostrzyło to konkurencję i wywołało silną presję na ceny. Mniejszy niż zakładaliśmy wolumen sprzedaży oraz spadek cen kosztował nas znaczącą kwotą utraconych przychodów. Do tego doszły wyzwania związane z realizacją kilku sporych kontraktów, gdzie utraciliśmy istotną część planowanej marży” – powiedział prezes Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.

„Widząc w ciągu roku te niekorzystne tendencje, zdecydowaliśmy się na natychmiastowe opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Jego cele to: obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności prowadzenia kontraktów, zwiększenie marży w miksie realizowanych kontraktów. Jednym z elementów poszukiwania marży jest też zwiększenie liczby kontraktów realizowanych przez Pekabex za granicą. W roku 2026 planujemy też dalsze zwiększenie liczby realizowanych projektów w segmencie living, zwłaszcza w budownictwie społecznym oraz PRS” – dodał.

Zarząd spółki deklaruje, że początek roku przyniósł już pierwsze efekty zainicjowanych działań.

„Zredukowaliśmy już koszty produkcji, zakupów i aż o połowę, napraw gwarancyjnych. Wzmocniliśmy dział zarządzania projektami i dział prawny. Poczynione optymalizacje będą też procentować w kolejnych latach. Po stronie przychodowej znacząco zwiększyliśmy skuteczność pozyskiwania zleceń, co pozwoliło nam zbudować backlog solidny na rok 2026. W efekcie zakładamy powrót do rentowności jeszcze w tym roku. W kolejnych latach chcemy wrócić do historycznych marżowości, sukcesywnie zwiększając przychody” – zapowiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 20,11 mln zł wobec 89,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. W 2025 r. miała 1,92 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews