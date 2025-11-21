Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex miała 19,8 mln zł skonsolidowanej straty netto, 6,4 mln zł zysku EBITDA i 1 418,9 mln zł przychodów w III kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Pekabex informuje, że w związku z pogarszającymi się warunkami rynkowymi został przygotowany plan poprawy efektywności działania i poprawy rentowności, którego zarys zostanie udostępniony wraz z raportem kwartalnym.

„Mimo zwiększenia wolumenu produkcji oraz przychodów przedłużające się pogorszenie koniunktury w budownictwie na wszystkich rynkach, na których działa emitent i jego spółki zależne, tj. Szwecja, Polska i Niemcy, doprowadziło do znaczącego obniżenia cen za usługi realizowane przez emitenta i jego spółki zależne. Dodatkowo, niekorzystne efekty zostały pogłębione znaczącym spadkiem rentowności kliku kontraktów realizowanych przez spółki zależne emitenta. Jednocześnie emitent informuje, że w związku z pogarszającymi się warunkami rynkowymi został przygotowany plan poprawy efektywności działania i poprawy rentowności, który jest obecnie wdrażany przez emitenta. Zarys tego planu zostanie udostępniony wraz z przekazaniem do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu kwartalnego” – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane 28 listopada.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. W 2024 r. miała 1 728 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews