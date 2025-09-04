Pepco Group zakończyła I etap programu skupu akcji własnych o wartości 50 mln euro, podała spółka. Spółka zakupiła łącznie 9 363 886 akcji zwykłych, po średniej cenie 22,64 zł.

„Spółka zakończyła I etap programu skupu akcji własnych o wartości 50 mln euro, o którym pierwotnie informowała 10 lipca 2025 r. Spółka zakupiła łącznie 9 363 886 akcji zwykłych, po średniej cenie 22,64 zł, w okresie między 17 lipca a 22 sierpnia 2025. Wszystkie zakupione akcje znajdują się w posiadaniu spółki” – czytamy w komunikacie.

„Na koniec sierpnia 2025 r. łącznie w obiegu było 577 451 935 akcji Pepco Group. Zarząd w ramach Dnia Inwestora (CMD) w marcu 2025 r. zatwierdził możliwość skupu akcji własnych o wartości do 200 mln euro, który może być realizowany w latach obrotowych 2025-2027. Grupa będzie informować o kolejnych etapach programu skupu akcji własnych w odpowiednim czasie” – przypomniano.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews