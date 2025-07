Pepco Group rozpocznie pierwszy etap programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro od lub około 17 lipca do 10 września 2025 r., podała spółka. Maksymalna cena akcji to wartość do 110% ceny rynkowej akcji zwykłych.

„Utrzymujący się rozwój Grupy, jej silny potencjał zysków, mocna generacja gotówki oraz przekonanie zarządu, że obecna wycena akcji w znacznym stopniu nie odzwierciedla przyszłych perspektyw spółki, są podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych o wartości do 50 mln euro, z myślą o dalszym zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy” – powiedział prezes Pepco Group Stephen Borchert, cytowany w komunikacie.

Grupa Pepco posiada upoważnienie do skupu do 57 745 193 akcji zwykłych, zgodnie z obowiązującym postanowieniem walnego zgromadzenia. Program skupu akcji zostanie poprowadzony przez Santander Biuro Maklerskie.

6 marca 2025 r., w ramach Dnia Inwestora (CMD) zarząd potwierdził możliwość skupu akcji o wartości do 200 mln euro, który może być realizowany w latach obrotowych 2025-2027, przypomniała spółka.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews