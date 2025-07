Pepco Group podtrzymało założenia dotyczące wzrostu przychodów i bazowej EBITDA (MSSF 16) na wysokim, jednocyfrowym poziomie oraz ok. 250 nowych otwarć netto w roku obrotowym 2025 (październik 2024 – wrzesień 2025), podała spółka.

„Nasze marki Pepco i Dealz osiągają solidne wyniki zgodnie ze swoimi celami. Wcześniej przedstawiliśmy założenia, zgodnie z którymi marka Pepco osiągnie w roku obrotowym 2025 wzrost r/r przychodów i bazowej EBITDA (MSSF 16) na wysokim, jednocyfrowym poziomie, co podtrzymujemy. Dealz analogicznie ma osiągnąć wyniki zgodne ze wcześniejszymi informacjami, z całorocznym wynikiem EBITDA (MSSF 16) w wysokości ok. 30 mln euro. W zakresie liczby sklepów, Grupa wciąż spodziewa się ok. 250 nowych otwarć netto w roku obrotowym 2025” – czytamy w komunikacie.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews