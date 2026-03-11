Pepco Group uruchomi 12 marca czwartą transzę programu skupu akcji własnych o wartości 52,9 mln euro, podała spółka. Transza ta zakończy program skupu o łącznej wartości 200 mln euro ogłoszony w marcu 2025 r., podano. Maksymalna liczba akcji jaka zostanie nabyta po cenie z zamknięcia sesji 10 marca br. to 8 467 985 akcji.

„Do tej pory zrealizowaliśmy skup akcji o wartości 147,1 mln euro, w tym udział w plasowaniu akcji Ibex Group w styczniu 2026 r., w ramach którego Pepco Group nabyła akcje o wartości 50 mln euro” – czytamy w komunikacie.

Czwarta transza w ramach programu skupu potrwa od 12 marca i zakończy się nie później niż 22 maja br., podano także.

Program będzie realizowany przez Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie działające jako pośrednik.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews