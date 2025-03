Strategiczna wizja dalszego rozwoju Pepco Group zakłada koncentrację na marce Pepco jako jedynym, przyszłym formacie sklepów oraz wycofanie się z obszaru FMCG – zarząd „aktywnie rozpoznaje” opcje wydzielenia Poundland z Grupy w trakcie roku obrotowego 2025, w tym jego potencjalną sprzedaż, przy jednoczesnej możliwości wydzielenia sieci Dealz Poland w średnim okresie, włączając w to potencjalną dezinwestycję, podała spółka.

Pepco Group organizuje dzisiaj spotkanie dla inwestorów w ramach Dnia Rynków Kapitałowych. Podczas wydarzenia dyrektor generalny (CEO) Stephan Borchert wraz z zespołem menedżerów przedstawią strategiczną wizję dalszego rozwoju Grupy, podano.

„Podejmujemy jasne, strategiczne działania, by skupić się na marce Pepco jako naszym jedynym, przyszłościowym formacie, i w efekcie odejść od oferowania towarów FMCG, a także w celu zbudowanie prostszego biznesu, skoncentrowanego na wyższych marżach uzyskiwanych ze sprzedaży odzieży i towarów ogólnego przeznaczenia. Pepco będzie nadal motorem napędowym potencjału przychodów Grupy. Silna oferta i przywództwo cenowe dają marce atrakcyjną możliwość zagospodarowania 'białych plam’, a wszystko po to by napędzać dalszy rentowny wzrost w najważniejszym dla nas regionie, to jest w Europie Środkowej i Wschodniej, a także na wybranych rynkach w Europie Zachodniej” – powiedział Borchert, cytowany w komunikacie.

„Pepco generuje zdecydowaną większość zysków Grupy i najwyższe zwroty z kapitału – i planujemy dalej rozwijać tę solidną bazę, ostatecznie jako jednolity ogólnoeuropejski format. Nasz podstawowy biznes Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) pozostaje kluczowym motorem napędowym dla Grupy i w roku finansowym 2024 wygenerował większość EBITDA Grupy” – czytamy dalej.

Pepco Group wskazało, że widzi istotne „białe plamy” dające przestrzeń do ekspansji i otwierania nowych sklepów oraz dalszego rozwijania formatu Pepco w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także w wybranych krajach Europy Zachodniej, w tym w Hiszpanii i we Włoszech. Grupa dostrzega również dużą możliwość analizy danych, zwiększenia lojalności klientów, i budowania interakcji z klientami, aby lepiej zrozumieć, kiedy, jak i dlaczego decydują się na zakupy w Pepco.

„Struktura naszej nowej strategii będzie opierać się na pięciu poniższych filarach, które zostaną omówione szczegółowo podczas prezentacji CMD:

• Uproszczenie i zoptymalizowanie portfolio Grupy

• Ukierunkowanie i digitalizacja oferty Pepco dla klientów w celu dalszego zwiększania sprzedaży like-for-like

• Kontynuacja wzrostu przychodów poprzez rozważną ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

• Realizacja i potwierdzenie strategii wzrostu na wybranych rynkach Europy Zachodniej

• Modernizacja naszej bazowej platformy operacyjnej” – wymieniono w komunikacie.

Pepco Group podjęło strategiczną decyzję o wycofaniu się z obszaru FMCG – towarów szybkozbywalnych.

„Pepco Group w ciągu ostatnich kilku lat dążyła do integracji działalności swoich trzech marek (Pepco, Poundland i Dealz), w celu przejścia na prostszy model biznesowy oparty o jedną markę, jedną ofertą produktową i jeden zespół. Staraliśmy się szybko przejść w kierunku zunifikowanej działalności, z ujednoliconą ofertą dla klientów i jednolitą strategią zakupową, zakładając, że przyniesie to korzyści zarówno w zakresie skali, jak i efektywności” – czytamy w komunikacie.

Jednak w trakcie ostatnich 12 miesięcy stało się jasne, że taka integracja nie przyniosła spodziewanych efektów ani klientom, ani akcjonariuszom Grupy, podkreśliła spółka.

„Działalność oparta na sprzedaży produktów FMCG ciążyła na finansowych wynikach Grupy, prowadząc do wolniejszego wzrostu przychodów, niższej marży brutto na sprzedaży, wyższych kosztów działalności i, w konsekwencji, do niższej zyskowności i zwrotów na zainwestowanym kapitale w porównaniu do sieci Pepco” – czytamy dalej.

„Zarówno ja, jak i cała Rada, aktywnie rozpoznajemy opcje wydzielenia Poundland z Grupy, w tym rozważamy sprzedaż tej sieci, a także możliwość wydzielenia dobrze funkcjonującej sieci Dealz Poland w średnim okresie” – skomentował CEO.

Dealz, jak dotąd, w tym roku radzi sobie dobrze. Pomimo wymagającego spożywczego rynku detalicznego w Polsce, Dealz buduje solidną reputację dzięki międzynarodowym, markowym produktom w najlepszych cenach. Oferuje 3000 produktów w 18 kategoriach i cieszy się rosnącą rozpoznawalnością marki wśród młodszych grup wiekowych w przedziale 18-45 lat. Biznes ten staje się coraz bardziej samodzielny zarówno pod względem zespołu zarządzającego, jak i łańcucha dostaw, oceniono też w komunikacie.

„Grupa zamierza nadal zarządzać tą siecią, by optymalizować jej wartość, z ostatecznym celem dokonania przeglądu opcji strategicznych dla tej działalności, włączając w to potencjalną dezinwestycję, w średnim terminie” – zadeklarowano w materiale.

By uprościć działalność i skoncentrować się na poprawie osiąganych zwrotów i wyższej marży dostarczanej przez standardowy format sklepów Pepco, Grupa zakończy działalność formatu tzw. Pepco Plus na rynkach iberyjskich (Hiszpania, Portugalia), poinformowano też w komunikacie.

„Poskutkuje to konwersją większości sklepów Pepco Plus na standardowy format Pepco do końca roku obrotowego 2025. Obecnie prowadzimy 118 takich sklepów, co stanowi 3% wszystkich sklepów pod marką Pepco. Format Pepco Plus przyniósł dodatkową złożoność w naszej działalności, ponieważ oferował produkty FMCG, wymagał wyższych nakładów inwestycyjnych i odciągał uwagę operacyjną od kluczowych kategorii towarów, czyli odzieży i towarów ogólnego przeznaczenia” – czytamy w komunikacie.

Grupa informuje dzisiaj również o strategicznym przeglądzie działalności Pepco w Niemczech.

„Obecnie działają tam 63 sklepy, jednak tamtejsza działalność generuje bardzo niski poziom przychodów w przeliczeniu na powierzchnię, przy najwyższych kosztach operacyjnych w porównaniu do innych rynków. Grupa rozważy wszystkie opcje dla działalności Pepco w Niemczech i przekaże informacje na ten temat w odpowiednim czasie” – czytamy dalej.

W celu zrealizowania strategii opisanej powyżej, Pepco Group dokonuje kilku zmian w kierownictwie.

„Dyrektor generalny Grupy Stephan Borchert obejmie całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie marki Pepco. Wesprą go w tym członkowie zarządu, w tym niedawno zatrudnieni Willem Eelman jako dyrektor ds. finansowych Grupy (pracujący poprzednio w GrandVision, C&A, Unilever), Hugo Van Santen jako dyrektor finansowy Pepco (wcześniej w Grupie Renault i Unilever), Viola Schimansky jako dyrektor ds. HR (wcześniej w Aldi Nord i AON), Pablo De Ayala jako dyrektor ds. IT (wcześniej w Avolta i Grupie Dufry), a także Jorge Gervasi jako dyrektor ds. operacyjnych na Europę Zachodnią (wcześniej Douglas i GrandVision)” – wymieniono w komunikacie.

Barry Williams, który był dyrektorem zarządzającym Poundland, zanim we wrześniu 2023 przejął funkcję dyrektora zarządzającego Pepco, wróci do Poundland, by na stałe objąć stanowisko dyrektora zarządzającego tej sieci. Te zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, podsumowano.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews