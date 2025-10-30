PEU (FIN), spółka zależna Pepco Group, zamierza wyemitować do 600 tys. obligacji serii 1/2025 o wartości nominalnej 1000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł w ramach programu emisji obligacji w Polsce, podało Pepco Group.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M, powiększonej o marżę 250 punktów bazowych. Termin wykupu obligacji zostanie ustalony na 6 listopada 2030 r., a spłata nastąpi w formie jednorazowej płatności kapitału w terminie wykupu (tzw. bullet repayment). Odsetki będą wypłacane co pół roku, podano.

„Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kwalifikowanych projektów ekologicznych zgodnych z Zasadami Zrównoważonego Finansowania Pepco Group (Sustainable Financing Framework)” – czytamy w komunikacie.

Emisja obligacji planowana jest na około 6 listopada 2025 r., a ich rozliczenie i rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych mają nastąpić 7 listopada.

PEU (FIN) zobowiązał się do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na International Stock Exchange (TISE) w terminie 90 dni od daty emisji.

Organizatorami emisji są Bank Pekao i PKO BP jako dealerzy oraz Santander Bank Polska jako globalny koordynator i dealer. ING Bank pełni funkcję green structurer (organizator strukturyzacji zielonych emisji).

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

