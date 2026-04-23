Pepco Group zaktualizowało cele na rok obrotowy 2026. Spółka spodziewa się, że na poziomie Grupy na koniec roku obrotowego 2026 tempo wzrostu bazowej EBITDA, wg MSSF 16, sięgnie niskich kilkunastu procent w ujęciu r/r. Wcześniej oczekiwano wzrostu bazowej EBITDA o co najmniej 9%, podała spółka. Pepco oczekuje również, że zysk netto w ujęciu bazowym wzrośnie w roku obrotowym 2026 o co najmniej 50% r/r. Dotychczasowa prognoza dla bazowego zysku netto zakładała wzrost o 25% r/r.

„Po publikacji wybranych wyników operacyjnych 26 marca 2026 r. Pepco notowało kontynuację solidnych wyników sprzedaży, dzięki m.in. pozytywnemu przyjęciu przez klientów kolekcji wiosna/lato, a także dzięki kolejnym skutecznym działaniom na poziomie strategicznym. W I półroczu roku obrotowego 2026 Pepco zanotowało wzrost przychodów w ujęciu porównywalnym (LFL), nie licząc towarów szybkozbywalnych (FMCG), na poziomie 4,6% r/r (wzrost o 1,2% r/r, wliczając FMCG). Na poziomie Grupy wzrost przychodów LFL osiągnął poziom 3,6% r/r bez FMCG (oraz wzrost o 0,5% r/r z uwzględnieniem FMCG)” – czytamy w komunikacie.

Ponadto Pepco konsekwentnie poprawia marżę brutto r/r, w tempie szybszym niż przewidywały dotychczasowe cele (zakładana marża brutto w roku obrotowym 2026 na poziomie co najmniej 48%). W efekcie spółka spodziewa się, że na poziomie Grupy na koniec roku obrotowego 2026 tempo wzrostu bazowej EBITDA, wg MSSF 16, sięgnie niskich kilkunastu procent w ujęciu r/r. Wcześniej spółka oczekiwała wzrostu bazowej EBITDA o co najmniej 9%. Na koniec roku obrotowego 2025 EBITDA bazowa MSSF 16 wyniosła 865 mln euro.

Równolegle do notowanych dobrych wyników sprzedażowych spółka spodziewa się pozytywnego wpływu na zyski w roku obrotowym 2026 wynikające ze zmian w polityce amortyzacji. Zgodnie z informacjami podanymi na koniec roku obrotowego 2025, nowe zasady amortyzacji są lepiej dopasowane do faktycznych okresów najmu sklepów. Spółka spodziewa się, że ich pozytywny wpływ na wynik przed opodatkowaniem na koniec roku obrotowego 2026 wyniesie około 40 mln euro. Uwzględniając dokonany w ubiegłym roku jednorazowy odpis związany z utratą wartości w wysokości 38 mln euro, który obciążył wynik operacyjny roku obrotowego 2025, spółka oczekuje, że zysk netto w ujęciu bazowym wzrośnie w roku obrotowym 2026 o co najmniej 50% rok do roku. Dotychczasowa prognoza dla bazowego zysku netto zakładała wzrost o 25% rok do roku. Na koniec roku obrotowego 2025 zysk netto wyniósł 219 mln euro.

Pozostałe przedstawione wcześniej cele nie ulegają zmianie, wskazano również.

Publikacja wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2026 jest zaplanowana na 21 maja 2026.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

