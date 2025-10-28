Pepco Group rozpoczęła drugi etap programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro po maksymalnej cenie nie większej niż 110% ceny rynkowej akcji zwykłych, z wyłączeniem kosztów, podała spółka. Początek programu to 28 października 2025 r., a koniec nie później niż 16 stycznia 2026 r.

To kontynuacja pierwszego etapu o wartości 50 mln euro zakończonego w sierpniu br. Oba etapy są częścią szerszego programu umożliwiającego skup akcji o wartości do 200 mln euro, realizowanego w latach obrotowych 2025-2027, podano.

„Priorytetem jest skupienie się na optymalizacji wolnych przepływów pieniężnych i rozważna alokacja kapitału w czasie, przy uwzględnieniu zwrotu dla akcjonariuszy w celu zwiększania wartości akcji Grupy. Zarząd wciąż jest przekonany, że obecna cena akcji w istotnym stopniu nie odzwierciedla przyszłych perspektyw Grupy ani jej wewnętrznego potencjału do wypracowywania zysków” – czytamy w komunikacie.

„Szczegóły dotyczące programu skupu akcji:

Cel skupu akcji własnych: wypełnienie zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych oraz zmniejszenie kapitału zakładowego;

Maksymalna wartość odkupywanych akcji: 50 mln euro;

Maksymalna liczba zakupionych akcji, przy cenie akcji wg kursu z dnia zamknięcia sesji 24 października 2025 r. to 7 502 127 akcji;

Maksymalna cena, jaką spółka może zapłacić za każdą skupioną akcję, wyniesie do 110% ceny rynkowej akcji zwykłych, z wyłączeniem kosztów. Cena rynkowa jest określana jako wyższa z dwóch wartości: (i) cena akcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w momencie skupu oraz (ii) cena akcji zwykłych na zamknięciu na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień nabycia;

Początek programu jest planowany od 28 października 2025 r. i skończy się nie później niż 16 stycznia 2026 r.” – podano.

Spółka podała też, że program skupu akcji zostanie przeprowadzony przez Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie, działający jako pośrednik, który będzie podejmował niezależnie decyzje dot. ceny i momentu zakupu akcji spółki.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews