Pepees odnotował 14,7 mln zł straty netto skonsolidowanej przypisanej akcjonariuszom dominującej w 2024 r. wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 7,1 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,82 mln zł wobec 27,66 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 236,05 mln zł wobec 222,22 mln zł rok wcześniej.

„W 2024 roku grupa kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 236 mln zł, co w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza wzrost o 6%. Zanotowano wzrost kosztów sprzedaży o ponad 19%, co w efekcie spowodowało spadek zysku brutto ze sprzedaży o 28%. Koszty sprzedaży i marketingu w 2024 roku uległy zwiększeniu względem roku poprzedniego. Strata z działalności operacyjnej wyniosła w 2024 roku 7,1 mln. Największy wpływ na wyniki finansowe miała niższa cena rynkowa skrobi ziemniaczanej niż w roku 2023 – odnotowano spadek o 11% r/r” – napisał prezes Wojciech Faszczewski w liście do akcjonariuszy.

„W związku z potrzebą dywersyfikacji produktów, spółka Pepees kontynuowała z powodzeniem budowę zakładu modyfikatów skrobiowych. Inwestycja pozwoli na wdrożenie nowych technologii pozwalających na wytworzenie nowych produktów i pozyskanie nowych rynków zbytu oraz uzyskanie wzrostu przychodów i zysków, wpisującą się w strategię Grupy. Produkty te są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym, chemicznym, włókienniczym czy papierowym. Na I kw. 2025 zaplanowano zakończenie prac technologicznych linii oraz rozpoczęcie produkcji modyfikatów skrobiowych i uruchomienie dystrybucji nowych produktów” – dodał.

Wskazał też, że spółka odnotowała wzrost ilości umów kontraktacji i wielkość skupu ziemniaków o blisko 47% r/r w 2024 roku.

„Wzrost kontraktacji oraz plany uruchomienia produkcji modyfikatów skrobiowych dają racjonalne podstawy efektywnego poprawienia wyników finansowych” – podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 10,61 mln zł w 2024 r. wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 236 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews