„Perspektywy biznesowe, jeśli chodzi o przychody grupy w drugim półroczu 2022 roku, są stabilne. Pomimo ryzyka spowolnienia gospodarczego popyt na usługi w sektorze IT utrzymuje się na wysokim poziomie, aczkolwiek niższym niż w szczycie pandemii COVID-19. Nie obserwujemy także wpływu inflacji na tempo wzrostu wynagrodzeń w naszej branży. Powyższe czynniki, w połączeniu ze stałym zapotrzebowaniem na usługi IT, plus rosnąca liczba nowych klientów i współpracowników, a także dobrze przyjęta przez rynek rozbudowa naszych kompetencji i portfolio usług są dobrym predyktorem dla wyników finansowych w kolejnych kwartałach” – powiedział Łękawa, cytowany w komunikacie.

Spyrosoft podkreśla, że „z naddatkiem” realizuje strategię na lata 2022-2026 – prognozy wzrostu zakładające m.in. wzrost przychodów na poziomie 25-35% rocznie i marżę EBITDA w przedziale 11-14% zostały przekroczone. Przychody grupy w I półroczu 2022 roku wzrosły o 87,5%, a marża EBITDA wyniosła 15,9% r/r.

„Grupa Spyrosoft planuje utrzymać tempo zatrudnienia w drugim półroczu 2022 roku, ze szczególnym naciskiem na rozbudowę swojej obecności poza granicami Polski w nowo utworzonych centrach deweloperskich w Rumunii (Timisoara) i Argentynie” – zapowiedział Łękawa.

W ślad za wzrostem przychodów zwiększa się także liczba pracowników i współpracowników Grupy Spyrosoft, która na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 1271 osób, tj. o 397 więcej w stosunku do końca ubiegłego roku, podano w komunikacie.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews