Pesa i PKN Orlen podpisały porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania dla przewoźników kolejowych oferty obejmującej dostawy taboru na wodór wraz z dostawami paliwa i rozwiązaniami umożliwiającymi tankowanie pojazdów, podała Pesa.

„Dzisiaj nikt już nie zastanawia się, czy pojazdy wodorowe wyjadą na polskie tory, bo to proces nieuchronny. W rozmowach z przewoźnikami najczęściej pytani jesteśmy właśnie o to, jak rozwiążemy kwestie tankowania wodoru. Dlatego tak ważne jest podpisane dzisiaj porozumienie – to jasny sygnał dla rynku – produkowane przez Pesa pojazdy mają zapewnione dostawy wodoru” – powiedział prezes Pesy Krzysztof Zdziarski, cytowany w komunikacie.

„Rynek kolejowy stanowi dla nas bardzo atrakcyjny obszar wdrażania zeroemisyjnego paliwa wodorowego. Zapotrzebowanie lokomotywy manewrowej wynosi dziennie 170 kg wodoru, natomiast pociągu aż 260 kg, czyli niemal tyle, ile dziewięciu autobusów. Wodór jest przyszłością kolei, to technologia, która będzie szybko się rozwijała, a my budując kompetencje w tym obszarze, będziemy do tego dobrze przygotowani” – dodał członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki.

Podpisane porozumienie zakłada długoterminową współpracę firm, które, zgodnie ze swoimi strategiami, zamierzają w swoich obszarach rozwijać technologie wodorowe. Współpraca, w sposób skoordynowany i długofalowy, umożliwi przygotowywanie ofert dla przewoźników pasażerskich, towarowych i operatorów intermodalnych, którzy zamierzają inwestować w bezemisyjny, wodorowy tabor szynowy. Dla tych potencjalnych klientów kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie dostępu do wodoru, jako paliwa. Dotyczy to samych stacji tankowania, odpowiedniej klasy czystości wodoru, jak i logistyki jego transportu z hubów do stacji tankowania, podkreślono.

„Inwestujemy w odnawialne źródła energii, w tym wodór, ponieważ to przyszłość Grupy Orlen. Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze cele biznesowe i dążenie do osiągniecia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, w efekcie których blisko połowa produkowanego przez nas wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna. Współpraca z Pesa Bydgoszcz to kolejny ważny krok w komercjalizacji tej technologii. Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego. Wykorzystując go w pełni, realnie przyczynimy się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Bezpośrednio wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski” – skomentował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Pesa to pierwszy polski producent taboru, który rozpoczął pracę nad wykorzystaniem napędów z wodorowymi ogniwami paliwowymi w pojazdach szynowych. Spółka od prawie trzech lat realizuje projekt lokomotywy manewrowej napędzanej paliwem wodorowym, przypomniano w materiale.

„Lokomotywa, którą w tej chwili prezentujemy na Innotrans, jest już po uruchomieniach i pierwszych jazdach testowych. Po targach przejdzie ostatnie testy homologacyjne na torze w Żmigrodzie, a w pierwszym kwartale przyszłego roku trafi do eksploatacji na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku. Jednocześnie kontynuujemy prace nad zeroemisyjnymi pojazdami pasażerskimi, które będą mogły być zasilane z trakcji i ogniw wodorowych. Bezemisyjne pojazdy szynowe to jeden z elementów programu 'Zielona Pesa’ realizowanego w ramach strategii 2026+. Zielona Pesa to nie tylko ekologiczne pojazdy, ale również zmiany w samej firmie, zmierzające do maksymalnego ograniczenia śladu węglowego w procesie produkcji i funkcjonowaniu spółki” – zakończył Zdziarski.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

Źródło: ISBnews