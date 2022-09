Petgram planuje przeprowadzenie oferty publicznej akcji w formie kampanii crowdinvestingowej w IV kw. br. oraz debiut na rynku NewConnect w 2023 r., podała spółka. Zebrane od inwestorów środki umożliwią m.in. dalszy rozwój aplikacji dla posiadaczy kotów i psów, wsparcie jej działań marketingowych i ekspansję na nowych rynkach.

„Chcemy w pełni wykorzystać to, że działamy na niszowym rynku z ogromnym potencjałem rozwojowym. Świadomość dotycząca tego, jak ważna jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych czworonogów, z roku na rok rośnie. Jako Petgram planujemy dalszy rozwój naszej aplikacji, wzbogacenie jej o nowe funkcjonalności oraz intensywne działania marketingowe, które pomogą nam dotrzeć do kolejnych miłośników zwierząt, również poza granicami Polski. W tym celu w IV kwartale tego roku planujemy pozyskanie kapitału poprzez publiczną emisję akcji, na platformie inwestycyjnej należącej do DM INC – CrowdConnect” – powiedział prezes Jordan Wojsym-Antoniewicz, cytowany w komunikacie.

Środki od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć również na przejęcie jednej z platform, której głównym celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom w szybkim znalezieniu kochających właścicieli. W planach Petgrama jest także opracowanie i wdrożenie anglojęzycznej wersji aplikacji, która jeszcze bardziej wzmocni ekspansję firmy na zagranicznych rynkach. W pomysł zwierzęcego startupu uwierzył już – założony i prowadzony przez kobiety – fundusz Black Swan oraz aniołowie biznesu, podano też w informacji.

Petgram to sieć społecznościowa dedykowana właścicielom i miłośnikom zwierząt. Marka jako pierwsza na świecie połączyła innowacyjną obrożę wyposażoną w lokalizator GPS dla psów i kotów z nowoczesną aplikacją społecznościową. W planach jest opracowanie anglojęzycznej wersji aplikacji.

Źródło: ISBnews