Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wyemitował dziś, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł, 7-letnie papiery o wartości nominalnej 10 mld zł oraz papiery 10-letnie o wartości 2 mld zł, poinformował PFR.

Banki objęły całość puli obligacji 7-letnich o wartości 10 mld zł. Obligacje 10-letnie o wartości 2 mld zł objęło PZU Życie. W sumie PFR sprzedał już obligacje o wartości nominalnej 62 mld zł, podano w komunikacie.

„Obligacje 7-letnie są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,75%, a termin zapadalności jest ustalony na 7 czerwca 2027 r. Rentowność obligacje 10-letnich objętych przez PZU Życie S.A. wyniosła 2,04%, podlegają one wykupowi 5 marca 2030 r. Rentowności obligacji zostały określone na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK” – czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19, przypomniano w materiale.

„Po emisjach obligacji 4- i 5-letnich przyszedł czas na emisje obligacji o dłuższych zapadalnościach. Cieszy nas to, że rynek dalej pozytywnie odpowiada na naszą ofertę inwestycyjną. Jest to szczególnie ważne na kilka dni przez uruchomieniem ostatniego etapu wdrażania programu, tym razem tej jego części, która skierowana jest do dużych firm” – skomentował prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

Źródło: ISBnews