Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że proces pozyskania kapitału z emisji akcji serii E zostanie zamknięty jeszcze w tym kwartale, poinformował ISBnews.tv prezes Wojciech Dąbrowski.

„Chcielibyśmy przejść od razu do budowy księgi popytu. Proces podwyższenia kapitału wymaga zatwierdzenia przez sąd i dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale przewidujemy zamknięcie tego procesu jeszcze w tym kwartale” – powiedział Dąbrowski w rozmowie z ISBnews.tv.

„Jestem przekonany, że środki trafią jak najszybciej na nasze konta i zakładam, że to będzie w tym kwartale” – dodał.

Spółka planuje niezwłocznie ogłosić zasady subskrypcji.

„Spółka zamierza pozyskać co najmniej 3 mld zł, które wzmocnią grupę i pozwolą na zabezpieczenie transformacji polskiej energetyki” – powiedział także prezes.

Pozyskany kapitał PGE planuje w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczyć na „kapitałochłonne projekty inwestycyjne” w trzech obszarach: rozwój sieci dystrybucyjnej, w szczególności kablowanie sieci i liczniki zdalnego odczytu, rozwój odnawialnych źródeł energii ze szczególnym znaczeniem projektów fotowoltaicznych oraz dekarbonizacja wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych, przypomniał Dąbrowski.

Akcjonariusze PGE zdecydowali dziś podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego o 3 178,59 mln zł do 15 986,46 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 3 197,29 mln zł do 19 183,75 mln zł poprzez emisję 373 952 165 akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

PGE podała wczoraj, że podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną w związku z planowaną emisją nowych akcji serii E. W umowie Skarb Państwa wyraził wolę objęcie nie więcej niż 373 952 165 akcji serii E za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3 197 291 010,75 zł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews