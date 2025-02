PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zidentyfikowało konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywa na podatek odroczony w wysokości ok. 2,4 mld zł, co obniży wynik netto PGE GiEK oraz w konsekwencji wyniku netto grupy kapitałowej PGE za rok 2024 o ok. 2,4 mld zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Odpis aktualizujący wartość aktywa na podatek odroczony ma charakter niegotówkowy i nie wpływa na płynność finansową grupy kapitałowej PGE.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews