Poniedziałkowa sesja 3 sierpnia 2026 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przebiegła pod znakiem przewagi kupujących. Największym beneficjentem notowań okazała się PGE, która wypracowała najwyższą stopę zwrotu spośród spółek z indeksu WIG20. Po przeciwnej stronie rynku znalazło się Allegro, które zakończyło dzień z największym spadkiem.

Największym zwycięzcą poniedziałkowych notowań była PGE (3,31%). Bardzo dobrze poradziły sobie również Modivo (2,52%), Kruk (2,16%), Budimex (1,61%), KGHM (1,59%) oraz CD Projekt (1,56%). Ponad 1% zyskały także Dino Polska (1,47%), mBank (1,37%), Tauron (1,26%), Pepco (1,13%) i Alior Bank (1,02%). Na plusie sesję zakończyły ponadto LPP (0,83%), Grupa Kęty (0,80%), Orlen (0,65%), PKO BP (0,52%), PZU (0,34%) oraz Bank Pekao (0,33%), co potwierdziło szeroki popyt na największe spółki z warszawskiego parkietu.

Słabiej wypadły jedynie trzy spółki. Największą przecenę zanotowało Allegro (-1,32%), a kolejne miejsca wśród spadkowiczów zajęły Żabka (-0,94%) oraz Erste Bank (-0,49%).

Największym przegranym poniedziałkowej sesji okazało się Allegro (-1,32%), którego akcje zanotowały najsilniejszy spadek spośród największych spółek notowanych na GPW. Nieco słabiej od rynku zachowywały się również walory Żabki oraz Erste Banku.

Poniedziałkowa sesja na GPW upłynęła pod znakiem wyraźnej przewagi kupujących. Liderem wzrostów została PGE, wspierana przez mocne zwyżki Modivo, Kruka, Budimeksu, KGHM oraz CD Projektu. Większość największych spółek zakończyła dzień na plusie, natomiast jedynie Allegro, Żabka i Erste Bank zamknęły sesję pod kreską.