Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1938 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 2416 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3032 mln zł wobec 3260 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4081 mln zł wobec 4310 mln zł rok wcześniej, zaś powtarzalna EBITDA wyniosła 4137 mln zł wobec 4334 mln zł zysku rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał 2026 roku potwierdza konsekwencję w realizacji naszych działań. Wypracowaliśmy solidny powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 4,14 mld zł, utrzymując stabilność wyników. Początek roku przyniósł szereg istotnych decyzji inwestycyjnych w Grupie PGE, w tym kontynuację rozwoju technologii gazowych. W styczniu wybraliśmy wykonawcę bloków gazowych OCGT w Rybniku i Gryfinie, a w marcu podpisaliśmy stosowne umowy, oficjalnie rozpoczynając budowę dwóch nowych elektrowni. Równolegle rozbudowujemy Segment OZE, w którym dzięki nabyciu farmy wiatrowej Dzwola o mocy 35 MW zwiększyliśmy nasze moce onshore do 832 MW. W morskiej energetyce wiatrowej kontynuowaliśmy, zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace lądowe i przygotowawcze bezpośrednio na Morzu Bałtyckim. Jednocześnie nadal realizujemy inwestycje w magazyny energii, a także w Segmentach Ciepłownictwa i Dystrybucji” – powiedział prezes Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17 453 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 17 167 mln zł rok wcześniej.

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 1 477 mln zł w I kwartale 2026 roku wobec 1 319 mln zł w analogicznym okresie 2025 roku, na co wpływ miał niższy koszt zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, wskazano.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Węglowa w I kwartale 2026 roku wyniosła 281 mln zł wobec 408 mln zł rok wcześniej. Na wyniki wpłynęło przede wszystkim utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia, niższe przychody z mocy bilansujących, częściowo skompensowane przez wyższą marżę na sprzedaży energii na rynkach hurtowych oraz pozytywne przychody z Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo w I kwartale 2026 roku odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 1 122 mln zł, w relacji do 899 mln zł zaraportowanej rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży oraz pozytywny wpływ przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, podano również.

Powtarzalny wynik EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna w I kwartale 2026 roku wyniósł 450 mln zł wobec 446 mln zł w analogicznym okresie 2025 roku, a wzrost wynikał głównie z wyższej ceny energii oraz wyższego wolumenu.

Wynik powtarzalny Segmentu Obrót w I kwartale 2026 roku wyniósł 389 mln zł wobec 772 mln zł w takim samym okresie w 2025 roku, na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE oraz wysoka baza 2025 roku, czytamy dalej.

Segment biznesowy Energetyka Kolejowa w I kwartale 2026 roku wypracował zysk EBITDA w wysokości 329 mln zł wobec 351 mln zł w I kwartale 2025 roku. Na wynik wpływ miała niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost kosztów stałych.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Gazowa osiągnęła wartość 179 mln zł wobec 90 mln zł w I kwartale 2025 roku. Jest to wynikiem wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, wyższego wyniku na obrocie gazem, niższych cen gazu, a także pozytywnym wpływem przychodów z mocy bilansujących, podsumowano.

Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2026 roku wyniosły 1 831 mln zł, wobec 1 893 mln zł w analogicznym okresie w 2025 roku.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2026 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,49 TWh wobec 16,08 TWh w I kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 3% r/r.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,70 TWh (spadek r/r o 10%), z węgla kamiennego 4,64 TWh (wzrost r/r o 10%), a z gazu ziemnego 3,27 TWh (więcej o 31% r/r). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w I kwartale 2026 roku osiągnęła 0,62 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,26 TWh, o 37% więcej r/r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 11,49 TWh, czyli o 7% więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,07 TWh, czyli o 6% mniej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 23,65 PJ, czyli o 13% więcej niż w I kwartale 2025 roku, zakończono.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 602 mln zł wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

