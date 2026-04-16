Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 3185 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 5434 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 436 mln zł wobec 3756 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1137 mln zł wobec 5082 mln zł rok wcześniej, zaś powtarzalna EBITDA wyniosła 2332 mln zł wobec 4052 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16 678 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 17 627 mln zł rok wcześniej.

W całym 2025 r. spółka miała 3497 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2698 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 61 434 mln zł w porównaniu z 64 483 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11 427 mln zł wobec 12 680 mln zł, zaś powtarzalna EBITDA wyniosła 12 892 mln zł wobec 11 343 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wyniki finansowe i operacyjne za 2025 rok potwierdzają ciągłość oraz konsekwencję działań realizowanych przez Grupę PGE. Osiągnęliśmy

rekordową EBITDĘ powtarzalną na poziomie blisko 13 mld zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia ekonomicznego o prawie 1,4 mld zł. Zgodnie z założeniami ogłoszonej w 2025 roku strategii konsekwentnie zwiększamy wydatki inwestycyjne, które w 2025 roku przekroczyły 11,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 1,2 mld zł rok do roku. Osiągnięte wyniki stanowią solidną podstawę do kontynuacji intensywnego procesu inwestycyjnego w 2026 roku, obejmującego rozwój energetyki gazowej, odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej, a także magazynowania energii, dystrybucji i ciepłownictwa” – powiedział prezes Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie.

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 5314 mln zł wobec 4530 mln zł w 2024 roku, na co wpływ miał

wyższy poziom WACC i wartości regulacyjnej aktywów dystrybucyjnych.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Węglowa w 2025 roku wyniosła 357 mln zł wobec 1222 mln zł rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły przede wszystkim niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej w wyniku niższego wolumenu i niższych cen, a także odchylenie na rezerwie dotyczącej umów rodzących obciążenia, podkreślono.

Segment Ciepłownictwo w 2025 roku odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 2331 mln zł, w relacji do 1483 mln zł zaraportowanej rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższy wolumen sprzedaży oraz wyższa cena sprzedaży ciepła, a także pozytywny wpływ przychodów z Rynku Mocy, wymieniono.

Powtarzalny wynik EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna w 2025 roku wyniósł 1688 mln zł wobec 1344 mln zł w 2024 roku, a wzrost wynikał głównie z wyższych przychodów z regulacyjnych usług systemowych w związku z nowymi usługami bilansowania oraz przychodów z Rynku Mocy.

Wynik powtarzalny Segmentu Obrót w 2025 roku wyniósł 1330 mln zł wobec 1393 mln zł w 2024 roku, na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE, a także zawiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia, podano również.

Segment biznesowy Energetyka Kolejowa w 2025 roku wypracował zysk powtarzalny EBITDA w wysokości 1297 mln zł wobec 1112 mln zł w 2024 roku. Na wynik złożyły się głównie większy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej oraz stawki usług dystrybucyjnych.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Gazowa osiągnęła pozytywny wynik na poziomie 470 mln zł wobec 146 mln zł w 2024 roku. Jest to spowodowane pierwszym pełnym rokiem pracy elektrowni gazowej PGE Gryfino Dolna Odra oraz pozytywnym wpływem przychodów z Rynku Mocy i rynku mocy bilansujących.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE za 2025 roku wyniósł 15 809 mln zł, co oznacza spadek o 1395 mln zł w stosunku do końca 2024 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 1,23x.

Nakłady inwestycyjne (kasowo) w 2025 roku wyniosły 11 543 mln zł, wobec 10 346 mln zł w 2024 roku.

Produkcja energii elektrycznej netto w 2025 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 55,20 TWh wobec 56,16 TWh w 2024

roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 28,50 TWh (spadek r/r o 8%), z węgla kamiennego 14,19 TWh (spadek r/r o 9%), a z gazu ziemnego 9,18 TWh (więcej o 49% r/r). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w 2025 roku osiągnęła 2,41 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,92 TWh, o 6% więcej niż w 2024 roku, wynika także z materiału.



W ujęciu jednostkowym strata netto w całym 2025 r. wyniosła 6950 mln zł wobec 4836 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews