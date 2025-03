Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosła ok. 5 012 mln zł w 2023 r., zaś skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy wyniósł ok. 3,11 mld zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Nakłady inwestycyjne sięgnęły 10,32 mld zł.

„Skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około -3,16 mld zł (strata), czyli -1,41 zł na akcję, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniósł około 3,11 mld zł, czyli 1,38 zł na akcję. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 10,32 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło około 11,05 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 17,2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Powtarzalny skonsolidowany wynik EBITDA w 2024 r. wyniósł około 10,88 mld zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 1,34 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Gazowa: 0,15 mld zł.

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,83 mld zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 1,48 mld zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 4,53 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 1,11 mld zł,

EBITDA segmentu Obrót: 1,39 mld zł,

EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,07 mld zł, wymieniono w informacji.

„Na wyniki 2024 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 1,34 mld zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na zwiększenie wyniku EBITDA o około 0,62 mld zł, oraz korekta rekompensat za energię elektryczną za poprzednie lata, która przełożyła się na zwiększenie wyniku EBITDA o około 0,61 mld zł” – wyjaśniono w komunikacie.

„W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w 2024 r. wyniósł około 12,21 mld zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 1,34 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Gazowa: 0,15 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1,63 mld zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 1,51 mld zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 4,57 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 1,07 mld zł,

EBITDA segmentu Obrót: 1,90 mld zł,

EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,07 mld zł” – czytamy dalej.

PGE wskazaa ponadto, że:

– w wyniku testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych na poziomie grupy kapitałowej PGE dokonano odpisów aktywów trwałych (zdarzenie o charakterze niegotówkowym) segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 7,4 mld zł brutto, co obniży skonsolidowany wynik brutto grupy kapitałowej PGE o ok. 7,4 mld zł,

– dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywa na podatek odroczony (zdarzenie o charakterze niegotówkowym) segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 2,4 mld zł, co obniży skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej PGE o ok. 2,4 mld zł.

Spólka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 2024 r. jest planowana na 15 kwietnia 2025 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

