Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniósł ok. 2,42 mld zł w I kw. 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. EBITDA powtarzalna sięgnęła w tym czasie ok. 4,33 mld zł. Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2025 r. wyniosły ok. 1,72 mld zł.

„Skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2,42 mld zł, czyli 1,08 zł na akcję, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniósł około 2,43 mld zł, czyli 1,08 zł na akcję” – czytamy w komunikacie.

Powtarzalna skonsolidowana EBITDA w I kwartale 2025 r. wyniosła około 4,33 mld zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 0,45 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Gazowa: 0,09 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,29 mld zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,9 mld zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,32 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,35 mld zł,

EBITDA segmentu Obrót: 0,77 mld zł,

EBITDA Pozostała Działalność i korekty konsolidacyjne: 0,17 mld zł, wymieniono w informacji.

„Na wyniki I kwartału 2025 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zmniejszające wynik raportowany EBITDA o 24 mln zł. W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) wyniósł około 4,31 mld zł, w tym 0,74 mld zł w segmencie Obrót (bez różnic w pozostałych segmentach)” – czytamy dalej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews