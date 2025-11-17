Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała ok. 0,55 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. EBITDA powtarzalna sięgnęła w tym czasie ok. 2,96 mld zł.

„Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 0,55 mld zł, czyli 0,25 zł na akcję, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniósł około 0,75 mld zł, czyli 0,33 zł na akcję” – czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 2,67 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na 30 września 2025 r. wyniosło około 0,37 mld zł, przy czym szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł około 15,51 mld zł, podano także.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w III kw. 2025 r. wyniósł około 2,96 mld zł, na co złożył się wynik poszczególnych segmentów:

Energetyka Odnawialna: 0,40 mld zł,

Energetyka Gazowa: 0,18 mld zł.

Energetyka Węglowa: 0,21 mld zł,

Ciepłownictwo: 0,21 mld zł,

Dystrybucja: 1,30 mld zł,

Energetyka Kolejowa: 0,30 mld zł,

Obrót: 0,28 mld zł,

Pozostała działalność i korekty konsolidacyjne: 0,08 mld zł, wymieniono.

„Na wyniki III kwartału 2025 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zmniejszające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 313 mln zł, w tym w szczególności: utworzenie rezerwy na restrukturyzację Elektrowni Dolna Odra (zmniejszenie o około 233 mln zł); program dobrowolnych odejść (zmniejszenie o około 64 mln zł)” – czytamy dalej.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w III kw. 2025 r. wyniósł około 2,64 mld zł, na co złożył się wyniki poszczególnych segmentów:

Energetyka Odnawialna: 0,40 mld zł,

Energetyka Gazowa: 0,18 mld zł,

Energetyka Węglowa: -0,11 mld zł,

Ciepłownictwo: 0,21 mld zł,

Dystrybucja: 1,30 mld zł,

Energetyka Kolejowa: 0,30 mld zł,

Obrót: 0,29 mld zł,

Pozostała działalność i korekty konsolidacyjne: 0,08 mld zł.

W III kwartale 2025 r. osiągnięte zostały następujące wolumeny:

– produkcja energii elektrycznej netto: 12,6 TWh,

– dystrybucja energii elektrycznej: 9,7 TWh,

– sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych: 7,7 TWh,

– sprzedaż ciepła: 3,5 PJ, podała także spółka.

Średnia cena hurtowa energii elektrycznej w III kwartale 2025 r. w segmentach Energetyki Węglowej, Energetyki Gazowej i Ciepłownictwa łącznie wyniosła 493 zł/MWh i odpowiednio:

– 487 zł/MWh w segmencie Energetyki Węglowej,

– 536 zł/MWh w segmencie Energetyki Gazowej,

– 491 zł/MWh w segmencie Ciepłownictwa.

Średni koszt CO2 ww. segmentów wyniósł 298 zł/MWh.

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 r. jest planowana na 25 listopada 2025 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews