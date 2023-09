Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała ok. 0,35 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. EBITDA powtarzalna wyniosła ok. 2,86 mld zł, podczas gdy EBITDA raportowana ok. 2,45 mld zł.

„Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w II kw. 2023 r. wyniósł około 2,86 mld zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,46 mld zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,35 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 0,23 mld zł.

EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,00 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,27 mld zł,

EBITDA segmentu Obrót: 0,37 mld zł,

EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,02 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (wynikający z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny) za II kw. 2023 r. wyniósł 1,41 mld zł (zmniejszenie wyniku finansowego).

Ponadto na wyniki II kw. 2023 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym zmniejszające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 0,41 mld zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na zmniejszenie wyniku EBITDA o 0,33 mld zł, podkreślono.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w II kw. 2023 r. wyniósł około 2,45 mld zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,10 mld zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,31 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna : 0,24 mld zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 0,98 mld zł,

EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,27 mld zł,

EBITDA segmentu Obrót: 0,37 mld zł,

EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,02 mld zł, wymieniono.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w II kw. 2023 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 12,3 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,4 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 8,6 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,2 PJ.

„Nakłady inwestycyjne wyniosły około 2,40 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosło około 7,63 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 19,25 mld zł” – czytamy dalej.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w II kw. 2023 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez:

– segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 749,1 zł/MWh,

– segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 722,4 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 440,4 zł/MWh.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r. jest planowana na 26 września 2023 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews