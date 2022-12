Polska Grupa Energetyczna (PGE) sfinansuje transakcję zakupu PKP Energetyka środkami zewnętrznymi, ale nie planuje zakupu obligacji na ten cel, zapowiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Obecnie grupa prowadzi rozmowy na ten temat z bankami.

„Transakcja kupna PKP Energetyka będzie finansowana ze środków zewnętrznych, nie mamy takiej kwoty na bilansie” – powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

„Nie planujemy emisji obligacji na ten proces. Obecnie trwają uzgodnienia z bankami. To, w jakiej proporcji będzie sfinansowana ta transakcja wyjaśni się w najbliższych tygodniach” – dodał.

PGE podpisała z Edison Holdings przedwstępną umowę nabycia udziałów w PKPE Holding. W wykonaniu umowy PGE nabędzie pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka. Zamknięcie transakcji planowane jest na 3 kwietnia 2023 r.

Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked-box.

PGE przejmie również ok. 4 mld zł długów PKP Energetyka zaciągnięte przez obecnego właściciela na inwestycje.

„PGE zweryfikowało i uznało te kwoty” – powiedział Dąbrowski.

Jak podkreślał, transakcja umacnia pozycję PGE Jako lidera polskiej transformacji energetycznej.

„Trafia do nas spółka nowoczesna, z profesjonalną kadrą, stabilnym rynkiem. Realizując tę transakcje konsekwentnie realizujemy przyjętą przez PGE strategię transformacji energetyki. Pozyskujemy firmę, która otwiera przed PGE nową perspektywę wejścia na rynek kolejowy” – wskazał prezes.

„Zakup PKP Energetyka to proces przemyślany, prowadziliśmy go prawie dwa lata. To były twarde negocjacje, ale to transakcja win-win” – stwierdził.

PGE podała, że dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8% rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11%, a wzrost przychodów sięgnie ok. 3 mld zł rocznie.

Dąbrowski przyznał, że nie zapadła jeszcze decyzja co do to usytuowania PKP Energetyka w strukturach grupy PGE – czy będzie funkcjonowała jako samodzielna spółka, czy zostanie inkorporowana do PGE Dystrybucja.

PKP Energetyka to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, która odpowiada za dystrybucję ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii w Polsce. Firma zarządza i rozbudowuje infrastrukturę krytyczną dla polskiego transportu kolejowego – odpowiada za utrzymanie 21,5 tys. km linii energetycznych, posiada ponad 800 podstacji trakcyjnych, zatrudnia ponad 4 000 pracowników.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews