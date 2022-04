Proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na nowo emitowane akcje serii E Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) rozpoczyna się dziś, podała spółka. Umowy objęcia akcji serii E mają zostać zawarte przez inwestorów do 14 kwietnia 2022 r.

„Proces budowania księgi popytu na akcje serii E rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu” – czytamy w komunikacie dotyczącym umowy plasowania akcji.

Globalnym koordynatorem, zarządzającym księgą popytu oraz agentem oferującym, tj. menadżerem oferty, zostało Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez zarząd po konsultacji z menadżerem oferty przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, podano także.

Niezwłocznie po przekazaniu przez spółkę informacji o ustalonej cenie emisyjnej akcji serii E oraz liczbie akcji serii E, których objęcie zostanie zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, PGE przystąpi do zawierania z inwestorami z listy wstępnej alokacji umów objęcia akcji serii E (umów subskrypcyjnych akcji serii E).

„Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 14 kwietnia 2022 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje serii E zostaną dokonane na rachunek prowadzony przez menadżera oferty w terminie wskazanym w umowach objęcia akcji serii E, tj. co do zasady 21 kwietnia 2022 r. i zostaną zwolnione na rzecz spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E przez właściwy sąd rejestrowy” – czytamy dalej.

Wcześniej dziś prezes PGE Wojciech Dąbrowski poinformował ISBnews.tv, że spółka liczy na pozyskanie środków z emisji akcji serii E jeszcze w tym kwartale.

Akcjonariusze PGE zdecydowali dziś podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego o 3 178,59 mln zł do 15 986,46 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 3 197,29 mln zł do 19 183,75 mln zł poprzez emisję 373 952 165 akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

PGE podała wczoraj, że podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną w związku z planowaną emisją nowych akcji serii E. W umowie Skarb Państwa wyraził wolę objęcie nie więcej niż 373 952 165 akcji serii E za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3 197 291 010,75 zł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews