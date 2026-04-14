Polska Grupa Energetyczna zarekomendowała niewypłacanie dywidendy za 2025 rok, podała spółka. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy i jest oparta na dwóch filarach, tj. budowaniu stabilności i elastyczności finansowej Grupy PGE oraz strategicznej potrzebie reinwestowania zysków.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

