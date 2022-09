PGE Paliwa z Grupy PGE rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla do określonej grupy odbiorców – klientów instytucjonalnych (np. szpitali, szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej), przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczących podmiotów węglowych, poinformowała spółka.

„Cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech to około 2 100 zł netto plus VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Cena węgla typu miał energetyczny to około 1700 zł netto plus VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem” – czytamy w komunikacie.

„Zwracam się do wszystkich wójtów, starostów, aby spółki komunalne działające na państwa terenie rejestrowały się jako pośredniczący podmiot węglowy. Dzięki temu będą mogły kupować węgiel sprowadzany przez PGE Paliwa i sprzedawać go mieszkańcom państwa gminy. W ten sposób zapewnią państwo mieszkańcom możliwość szybkiego zakupu węgla na cele opałowe” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości. Nie ma możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną, ale uruchomiona została dedykowana sprzedaży węgla infolinia, podano też w informacji.

