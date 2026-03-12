PGE Obrót – spółka z Grupy PGE – otrzymała od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzję administracyjną o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny kwoty 605 mln zł, stanowiącej różnicę pomiędzy odpisem wniesionym na rzecz Funduszu WRC przez PGE Obrót, a kwotą skalkulowaną przez prezesa URE, podała PGE. W związku z tym, PGE Obrót zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 r. rezerwy w wysokości 605 mln zł. Stosowna rezerwa w tej samej wysokości zostanie także utworzona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za rok 2025.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews