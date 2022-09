Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało przydział mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG w Kłajpedzie, podała spółka. Zapewni to spółce możliwość sprowadzenia poprzez ten terminal ponad 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Okres rezerwacji wynosi 10 lat – od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2032 roku.

Klaipedos Nafta – operator terminalu LNG w Kłajpedzie na Litwie – rozstrzygnął procedurę przydziału mocy regazyfikacyjnych w litewskim gazoporcie. W jej wyniku PGNiG uzyskało możliwość regazyfikacji 6 TWh skroplonego gazu ziemnego rocznie, co odpowiada ponad 0,5 mld surowca w stanie lotnym.

„Skroplony gaz ziemny odgrywa istotną rolę w procesie dywersyfikacji dostaw zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Dzięki długoterminowej rezerwacji mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie PGNiG będzie mogło wykorzystać swoje kompetencje w zakresie handlu LNG, aby zwiększyć dostępność gazu dla odbiorców w obu krajach. Jestem przekonana, że współpraca Klaipedos Nafta i PGNiG przyczyni się nie tylko do realizacji planów biznesowych obu firm, ale umożliwi także dalszą integrację rynków gazowych w tej części Europy” – powiedziała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

„Cieszymy się, że PGNiG już teraz z powodzeniem korzysta z terminalu LNG w Kłajpedzie i wyraziło zainteresowanie długoterminowym użytkowaniem tej instalacji. Przydział długoterminowej przepustowości rozszerza zakres naszej współpracy i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz efektywnego wykorzystania infrastruktury w Kłajpedzie” – dodał prezes Klaipedos Nafta Darius Šilenskis.

PGNiG jest użytkownikiem terminala w Kłajpedzie od maja tego roku – pierwsza dostawa ładunku zamówionego przez PGNiG miała miejsce 6 maja 2022 roku. Od tej pory PGNiG odebrało w litewskiej instalacji 6 dostaw. Po regazyfikacji część wolumenu została sprzedana odbiorcom z krajów bałtyckich, reszta trafiła na rynek polski poprzez uruchomiony w maju 2022 r. Gazociąg Polska-Litwa, przypomniano.

Długoterminowa rezerwacja mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie wpisuje się w strategię rozwoju PGNiG na rynku skroplonego gazu ziemnego. Portfel kontraktów LNG spółki obejmuje miedzy innymi kontrakty w formule free-on-board (FOB), która wskazuje, że za odbiór i transport ładunku z terminala skraplającego odpowiada kupujący. To do kupującego należy także decyzja o porcie przeznaczenia dostawy. PGNiG będzie więc mogło kierować ładunki LNG nie tylko do gazoportu w Świnoujściu, ale również do innych terminali, m.in. w Kłajpedzie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

