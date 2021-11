Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia grupy przez PKN Orlen w I kw. 2022 r., poinformował wiceprezes Przemysław Wacławski.

„Czekamy na decyzje UOKiK, spodziewamy się tych decyzji w I kw. 2022 r.” – powiedział Wacławski podczas telekonferencji.

Podkreślił, że sytuacja na rynku gazu ziemnego nie ma bezpośredniego wpływu na proces połączenia.

W październiku br. PGNiG złożyło do UOKiK wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym połączeniem PGNiG z PKN Orlen w ramach trwającego postępowania w sprawie kontroli koncentracji zainicjowanym przez PKN Orlen.

W maju br. PKN Orlen złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia PGNiG. Dwa tygodnie później prezes UOKiK skierował do postępowanie do drugiego etapu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews