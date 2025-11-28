Pharmena SA, biotechnologiczna spółka notowana na głównym parkiecie GPW, narastająco po III kwartałach br. zaraportowała 1,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, oznacza to ponad sześciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (180 tys. zł). Strata operacyjna po III kwartałach br. wyniosła 2,3 mln zł i była nieco niższa w porównaniu do dziewięciu miesięcy w 2024 r. (2,5 mln zł). Pomimo wzrostu kosztów sprzedaży, niższy poziom straty po trzech kwartałach 2025 r. wynikał przede wszystkim ze znaczącego obniżenia kosztów zarządu. Pharmena w raportowanym okresie skupiała się na rozwoju sieci sprzedaży suplementów diety opartych na 1-MNA z linii Endotelio. Z kolei wyrób medyczny do trudno gojących się ran oczekuje na rozpoczęcie kluczowych etapów rozwoju przed komercjalizacją.

– Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży były wyższe o ponad 1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, co jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem. Jednocześnie nadal poszukujemy nowych sposobów dystrybucji, aby rozwijać sprzedaż i zwiększać jej dynamikę. Zauważamy również, że nasze produkty są coraz bardziej doceniane przez konsumentów z zagranicy, co daje nam dodatkową motywację do dalszego rozwoju – powiedział Konrad Palka, prezes zarządu Pharmena SA.

W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku Pharmena koncentrowała się na działaniach związanych z budowaniem świadomości o cząsteczce 1-MNA oraz marki Endotelio wśród środowiska opiniotwórczego, a także rozwijała sprzedaż na rynku europejskim i Ameryce Północnej. Produkty Pharmeny oparte na cząsteczce 1-MNA wspomagają utrzymanie optymalnego poziomu NAD+ – istotnego koenzymu wspierającego metabolizm i regenerację komórek oraz spowolnienia procesów starzenia nasilających się po 30. roku życia. Ponadto spółka prowadziła prace związane z opracowaniem nowych suplementów diety.

Prace związane z wyrobem medycznym dedykowanym do trudno gojących się ran wchodzą w decydującą fazę – przed spółką kluczowe etapy w tym badanie kliniczne. Pod koniec 2023 r. Spółka poinformowała o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem produktu na rynek. Pharmena ma już za sobą kilka kamieni milowych w tym projekcie. Spółka dokonała już opracowania koncepcyjnego oraz stworzenia wstępnej receptury. We wrześniu br. Pharmena podpisała umowę ze specjalistyczną firmą na opracowanie Planu Oceny Biologicznej, wykonanie badań związanych z oceną biokompatybilności wyrobu medycznego oraz opracowanie Raportu Oceny Biologicznej przyszłego wyrobu medycznego. Przed wyrobem medycznym Pharmeny pozostaje jeszcze kluczowy etapy badania klinicznego.

Według danych za 2022 rok, globalna wartość rynku produktów do leczenia trudno gojących się ran przekroczyła 20 miliardów USD, z czego blisko 20% stanowiły produkty przeznaczone do użytku domowego. Przewiduje się, że rynek ten będzie rósł w tempie ok. 5,5% rocznie w ciągu najbliższej dekady.

