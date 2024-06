The Dust wraz z podmiotami zależnymi Game Island i Two Horizons zawarły z Phenomen Games porozumienie dotyczące rozwiązania umowy ramowej oraz umowy gwarancyjnej z 2023 r.; jednocześnie The Dust zbył wszystkie akcje w Garage Monkeys i Perfect Circle na rzecz Phenomen Games.

„Zgodnie z porozumieniem, emitent wraz z podmiotami zależnymi Game Island SA i Two Horizons SA, zachowuje prawa do IP Project Sword oraz Project Hammer oraz rozwoju gier, jednocześnie zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do pozyskania wydawcy lub kapitału niezbędnego do samodzielnej realizacji 'Project Hammer’ […] oraz 'Project Sword’. […] Inwestor zachowuje prawa do wynagrodzenia z powyższych projektów, zgodnie z umowami wykonawczymi do wysokości faktycznie wniesionych wpłat na projekty. Inwestor nie jest zobowiązany do dalszego finansowania ww. projektów” – czytamy w komunikacie The Dust.

Jednocześnie 27 czerwca br. The Dust zbył wszystkie akcje w Garage Monkeys i Perfect Circle na rzecz inwestora, podano także.

„Dodatkowo emitent wraz z Game Island SA i Two Horizons SA, podpisał z podmiotami powiązanymi z inwestorem aneksy do porozumień z dnia 24 czerwca 2022 roku przedłużające termin złożenia wniosków o wprowadzenie akcji Game Island SA i Two Horizons SA do zorganizowanego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w terminie do 28 lutego 2025 roku” – napisał dalej The Dust.

Phenomen Games, który od grudnia 2023 roku ma umowy inwestycyjne z Garage Monkeys i Perfect Circle, podał w osobnym komunikacie, że przejął w całości te spółki. Dwudziestoprocentowe pakiety sprzeda prezesom zarządu: odpowiednio Jakubowi Karólewskiemu w Garage Monkeys i Damianowi Pawlakowi w Perfect Circle.

„Phenomen Games pozyskał do zespołu dwóch doświadczonych menedżerów z branży gamedev: Jakuba Karólewskiego (wcześniej Techland) i Damiana Pawlaka (wcześniej Techland i CD Projekt). Obejmą oni istotne pakiety w spółkach Garage Monkeys SA i Perfect Circle SA i jednocześnie pełnić będą funkcje prezesów zarządów powyższych spółek” – czytamy w komunikacie Phenomen Games.

Zespół Phenomen Games w ramach podmiotów powiązanych ma na koncie ponad 20 współfinansowanych z sukcesem gier, w tym światowy hit „Gas Station Simulator” we współpracy z Drago entertainment, sprzedany w ponad 1 mln egzemplarzy, przypomniano w komunikacie.

„Zespół Phenomen Games współpracuje z Drago entertainment i współfinansuje na zasadzie project finance światowy hit 'Gas Station Simulator’ wraz z DLC i uniwersum: 'Road Diner Simulator’ i 'Motel Simulator’. Ma również umowę inwestycyjną z Duality SA, w ramach której realizuje m. in. grę 'Fast Food – Restaurant Simulator’ oraz z Codebusters Studio SA, gdzie realizuje projekty 'Family Land – Farmer Simulator’ i 'Superstore Simulator’. Od grudnia 2023 roku ma również umowy inwestycyjne z Garage Monkeys SA i Perfect Circle SA, które właśnie przejął w całości. Dwudziestoprocentowe pakiety tych dwóch ostatnich spółek sprzeda odpowiednio prezesom zarządu, Jakubowi Karólewskiemu w Garage Monkeys i Damianowi Pawlakowi w Perfect Circle. Jednocześnie, zasilą oni zespół Phenomen Games, gdzie obejmą stanowiska dyrektorów ds. rozwoju biznesu” – wymieniono w komunikacie.

Garage Monkeys realizuje we współpracy z Phenomen Games grę „Car Dealer Simulator”. Perfect Circle przygotowuje się do ogłoszenia swojego pierwszego projektu we współpracy z Phenomen Games, wskazano także.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych, a ich największym dotychczasowym tytułem jest „The Inquisitor” na motywach twórczości Jacka Piekary. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2018 r.

