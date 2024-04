Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odnotowała 161,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 30,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 73,7 mln zł wobec 150,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w minionym roku wyniosła 113,7 mln zł.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 248,8 mln zł w 2023 r. wobec 203,4 mln zł rok wcześniej.

„Przychody z podstawowej działalności Grupy PHN tj. przychody z najmu w 2023 roku osiągnęły rekordowy poziom 248,8 mln zł, co pozwoliło na wypracowanie wyniku z najmu na poziomie 152,4 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z rokiem poprzednim. Osiągnięte przychody z działalności budowlanej na poziomie 235,2 mln zł pozwoliły na wypracowanie zysku z działalności budowlanej na poziomie 9,9 mln zł w porównaniu do 2,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie Grupa PHN, z uwagi przede wszystkim na ujemną zmianę wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, odnotowała stratę netto [ogółem] na poziomie 167,0 mln zł. Skorygowana EBITDA w minionym roku wyniosła 113,7 mln zł i pozostawała na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Wyniki finansowe osiągnięte w okresie niestabilnej i pełnej wyzwań sytuacji rynkowej, pozwalają zachować ostrożny optymizm. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż poprawiony został wyniki z najmu, który jest najważniejszą częścią działalności Grupy PHN. Planujemy zwiększyć skalę działania, rozwijać nowe segmenty rynku, co w połączeniu z planowaną optymalizacją portfela nieruchomości i wzrostem efektywności ekonomicznej powinno doprowadzić do dynamicznego rozwoju działalności, a w konsekwencji do wzrostu wartości Grupy PHN” – dodał prezes Wiesław Malicki, cytowany w materiale.

Grupa PHN podała, że wzmacnia swoją pozycję na rynku biurowym, mieszkaniowym i logistycznym. W minionym roku w najważniejszym segmencie działalności Grupy PHN tj. segmencie biurowym zakończone zostały prace aranżacyjne w kompleksie SKYSAWA, podpisane zostały kolejne umowy najmu w budynku INTRACO Prime, a także rozpoczęta została realizacja kolejnej inwestycji – VENA, która dostarczy na warszawski rynek ok. 15 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.

„Z uwagi na znaczne ożywienie segmentu deweloperskiego, Grupa PHN z powodzeniem rozwijała ten segment rynku – w 2023 r. w realizacji znajdowały się cztery inwestycje mieszkaniowe: dwie w Warszawie (KOLEJ NA 19 i Młoda Białołęka II) i po jednej we Wrocławiu (Osiedle ŁAN) i w Łodzi (Osiedle Olimpijczyk II). Dodatkowo spółka z Grupy PHN – Chemobudowa Kraków rozpoczęła realizację inwestycji mieszkaniowej w Krakowie (Willa Pana Tadeusza). Projekty te dostarczą ponad 750 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. W przygotowaniu znajdują się kolejne inwestycje, także na nowych rynkach regionalnych” – wymieniono.

W segmencie logistycznym Grupa zakończyła rozbudowę parku logistycznego PHN Pruszków. Dostrzegając stabilne zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową Grupa zamierza kontynuować prace przygotowawcze projektu logistycznego w Zgorzelcu realizowanego w formule JV ze spółką z Grupy Hillwood oraz projektu PHN Pruszków II, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 59,7 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

Źródło: ISBnews