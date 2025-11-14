Polski Holding Nieruchomości (PHN) zrealizuje przedterminowy, częściowy wykup obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, podała spółka. Decyzja ta potwierdza konsekwentne działania w zakresie optymalizacji struktury zadłużenia, podkreślił PHN.

„Wcześniejszy wykup obligacji o wartości 120 mln zł to wyraz naszej odpowiedzialności wobec inwestorów oraz potwierdzenie silnej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy PHN. Działanie to wpisuje się w proces konsekwentnej optymalizacji struktury zadłużenia, pozwalając realizować zobowiązania wobec rynku kapitałowego w sposób terminowy, co wzmacnia zaufanie inwestorów oraz potwierdza wiarygodność PHN jako emitenta” – powiedział prezes Wiesław Malicki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem dzień ustalenia prawa do wypłaty świadczeń przypada na 19 listopada 2025 r., dzień wcześniejszego wykupu na 22 listopada 2025 r., a wypłata świadczeń nastąpi 24 listopada 2025 r.

W związku z planowanym wykupem, na wniosek PHN, zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C w alternatywnym systemie obrotu Catalyst w okresie od 17 do 24 listopada 2025 r., zakończono.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

Źródło: ISBnews