Photon Energy spodziewa się wypracowania w tym roku wyższych przychodów niż w 2024 r. i zbliżonego r/r wyniku EBITDA, poinformował CFO David Forth.

„W kwestii guidance na 2025 r., w tym momencie […] oczekiwalibyśmy przychodów wyższych niż w ostatnim roku, w okolicach prawdopodobnie 110 [mln euro], a EBITDA będzie na bardzo podobnym poziomie jak w ostatnim roku […], ok. 9 mln” – powiedział Forth podczas konferencji prasowej.

Zarząd zastrzegł, że jego celem jest poprawa wyników, ale zależy to od wielu czynników.

„Obecnie koncentrujemy się na tworzeniu warunków dla znaczącej poprawy w naszym finansowym performance” – dodał CEO Georg Hotar.

Podobnie w kwestii wyniku brutto (EBT) poinformował, że celem jest, by był pozytywny „tak szybko, jak to możliwe”.

Zarząd poinformował też, że „zdecydowanie jest celem”, by segment Nowej Energii był zyskowny w ujęciu EBITDA w tym roku.

W komentarzu do wyników spółka podała, że skonsolidowane przychody w II kwartale 2025 r. wyniosły 25,71 mln euro (+7,5% r/r), głównie dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży technologii fotowoltaicznych. Przychody za I półrocze 2025 r. osiągnęły poziom 47,76 mln euro, co oznacza wzrost o 15,7% r/r. EBITDA w II kwartale 2025 r. wyniosła 2,84 mln euro (-46,2% r/r), a w I półroczu 2025 r. 4,05 mln euro (-33,2% r/r). Spadek wynikał przede wszystkim z niższych wolumenów i cen na rynku mocy oraz mniejszej produkcji energii elektrycznej.

„Nasze wyniki za II kwartał 2025 r. potwierdzają dalszy rozwój działalności – skonsolidowane przychody wzrosły o 7,5% r/r do 25,7 mln euro, mimo słabszych wyników na rynku mocy i niższej produkcji energii. Dzięki równowadze 50/50 pomiędzy ekspozycją rynkową a stałymi przychodami osiągnęliśmy solidne średnie przychody na poziomie 169 EUR/MWh, rekompensując częściowo niższy wolumen produkcji. Handel technologią fotowoltaiczną wzrósł o 182,7% r/r, napędzany silnym popytem na moduły fotowoltaiczne w Rumunii, na Węgrzech, w Polsce i na Bałkanach Zachodnich. Operacyjnie podpisaliśmy znaczący kontrakt EPC o mocy 34 MW, kontynuowaliśmy wdrażanie węzła LFC na potrzeby usług systemowych oraz zawarliśmy strategiczną umowę dezinwestycyjną z AGL Energy w Australii. Photon Water osiągnęła również istotne kamienie milowe, w tym uzyskanie dwóch patentów, licencji środowiskowej na zakład filtracji PFAS oraz zawarcie nowych kontraktów remediacyjnych za granicą. Choć EBITDA spadła w wyniku przejściowej presji rynkowej, nasze działania refinansujące i sukcesy operacyjne wzmacniają fundamenty pod przyszłe odbicie. Patrząc w przyszłość, jesteśmy przekonani o dalszej poprawie rentowności i budowaniu długoterminowej wartości firmy dla naszych inwestorów” – skomentował Hotar, cytowany w komunikacie.

Photon Energy odnotował 13,12 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 15,68 mln euro straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 2,75 mln euro wobec 5,2 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,82 mln euro wobec 3,71 mln euro zysku rok wcześniej. Z kolei skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,92 mln euro w 2024 r. wobec 70,65 mln euro rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

Źródło: ISBnews