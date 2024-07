Przedstawiciele Polskiego Holdingu Rozwoju (PHR) i Zremb-Chojnice, w odpowiedzi na wezwanie Tower Investments, poinformowali, że nie zamierzają kontynuować negocjacji zmierzających do połączenia PHR oraz Tower Investments, podał Tower.

„W nawiązaniu do przesłanego w dniu wczorajszym przez państwa stronę pisma wzywającego do kontynuowania negocjacji odnośnie podpisanego listu intencyjnego w dniu 4 czerwca 2024 roku to jest ono bezpodstawne. W dniu 4.07.2024 roku poinformowaliśmy państwa o odstąpieniu od podpisanego listu intencyjnego i zakończeniu realizacji przedsięwzięcia określonego w przedmiotowym liście intencyjnym, zawartym w dniu 4 czerwca 2024 r., wskazując na przyczyny odstąpienia, i od tego dnia, tj. 4.07.2024, nie zamierzamy kontynuować dalszych prac w tym zakresie” – czytamy w piśmie skierowanym do Tower Investment i Floryda 1.

Na początku lipca Polski Holding Rozwoju (PHR) poinformował Tower Investments o podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji wspólnego przedsięwzięcia opisanego w zawartym 4 czerwca br. liście intencyjnym, polegającego na połączeniu Tower Investments z PHR przez wzajemną wymianę akcji, oraz zmianie działalności spółki na prowadzoną dotychczas przez PHR, przy pozostawieniu dotychczasowej działalności jako uzupełniającej. Zarząd Tower Investments wyraził niezrozumienie dla podjętej decyzji.

16 lipca Tower Investments wezwał sygnatariuszy listu intencyjnego ws. połączenia Tower Investments z Polskim Holdingiem Rozwoju (PHR) do kontynuowania w dobrej wierze negocjacji zmierzających do połączenia spółek.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

Źródło: ISBnews