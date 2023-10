Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona, spółka zależna Polskich Portów Lotniczych, miało 35,6 mln zł zysku netto w 2022 r., podała spółka. W I półroczu 2023 przychody wzrosły o 44% r/r do 379,2 mln zł.

„W ubiegłym roku Baltona wypracowała 35,6 mln zł zysku netto. Jest to doskonały wynik, zwłaszcza jeśli odniesiemy go do 60,6 mln zł straty w przedpandemicznym 2019 roku. Wskazuje to, że kierunek zmian i rozwoju, jaki wytyczyliśmy jest słuszny i przynosi efekty. Potwierdzają to także dane tegoroczne. W pierwszym półroczu 2023 r. przychody Baltony wzrosły do 379,2 mln zł, czyli o 44% rok do roku” – powiedział członek zarządu Bogdan Romaniuk, cytowany w komunikacie

Firma weszła do Grupy Kapitałowej PPL w 2020 roku. Od tego momentu rozpoczął się proces restrukturyzacji firmy oraz jej zobowiązań finansowych, konsolidacji, odbudowy znaczenia i wartości marki. Wszystkie działania w restrukturyzacji Baltony zostały przeprowadzone na zasadach rynkowych, co zostało potwierdzone w odpowiednich testach prywatnego inwestora i wierzyciela, podkreślono.

„Przejmując Baltonę musieliśmy zmierzyć się z szeregiem wyzwań. Najważniejsze z nich to znaczne zadłużenie spółki, brak klarownej strategii oraz nieefektywna struktura. By ratować firmę, musieliśmy także pozyskać odpowiednich menedżerów. Pierwszym krokiem było powołanie nowego zarządu, w skład którego weszli doświadczeni menedżerowie z branży handlowej. Wspólnie z nowym zarządem, który zawsze mógł liczyć na nasze pełne wsparcie, wyznaczyliśmy cele i uporządkowaliśmy strukturę” – powiedział prezes PPL Stanisław Wojtera.

Spółka informuje, że koncentruje się na trzech filarach biznesowych – sprzedaży detalicznej dla pasażerów (travel retail), gastronomii (F&B) i shipchandlingu, czyli zaopatrywaniu statków. Poinformowała również o zwiększeniu w pierwszej połowie 2023 r. liczby klientów do ponad 3 mln osób, czyli +36% r/r.

PHZ Baltona to jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw. Założona w 1946 roku firma koncentruje się na działalności handlowej i gastronomicznej na lotniskach i dworcach oraz zaopatrywaniu statków pełnomorskich. Baltona posiada 55 placówek w Polsce i za granicą.

Źródło: ISBnews