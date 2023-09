CEO Kruka Piotr Krupa wniósł 1,1 mln akcji spółki Kruk do fundacji rodzinnej Krupa Fundacja Rodzinna w organizacji i po transakcji nadal posiada łącznie 9,08% w akcjonariacie Kruka, w tym bezpośrednio 3,39% i pośrednio 5,69%, podała spółka.

„Jak w biznesie, tak i w życiu prywatnym myślę długofalowo. Skorzystanie z rozwiązania wprowadzonego w maju tego roku w Polsce ustawą o fundacji rodzinnej pozwala mi jeszcze lepiej zabezpieczyć bliskich i być spokojniejszym o ich sytuację finansową w długim terminie. Jednocześnie posiadam łącznie ponad 9% akcji i moje myślenie o Kruku jest takie samo. To moje 25-letnie biznesowe dziecko, o które dbam i dbać będę, a ten krok jest tego potwierdzeniem – nie ma lepszego kapitału dla mojej rodziny na przyszłość. Na mocy porozumienia z fundacją rodzinną nadal będę wykonywał prawa z całości akcji” – powiedział Krupa, cytowany w komunikacie.

„Wyniki po I półroczu 2023 potwierdzają naszą bardzo dobrą sytuację i ja to wiem, że najlepsze lata jeszcze przed nami. Chcę prowadzić Kruka do kolejnych sukcesów i chcę być częścią tego sukcesu. Jesteśmy w świetnym momencie naszego rozwoju i z dużym entuzjazmem myślę o Kruku za 5 i za 25 lat. Przekazanie części akcji fundacji rodzinnej to dla mnie i moich bliskich ważne potwierdzenie wiary w Kruka i długoterminowego myślenia o przyszłości” – dodał.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews