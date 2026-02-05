PJP Makrum miało 490,85 mln zł przychodów w 2025 r. wobec 444,49 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,43%, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. W segmencie budownictwa portfel zamówień na 5 lutego 2026 r. wyniósł 137,58 mln zł.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,5 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews