PKN Orlen nie zamyka się na jednego partnera w obszarach dostaw i wydobycia ropy i gazu, a także w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, poinformował dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen.

„Rozmawiamy z różnymi partnerami na temat współpracy w obszarze dostaw i wydobycia ropy i gazu, a także offshore. Inni gracze też widzą potencjał takiej współpracy. Z niektórymi z nich rozmawiamy także na temat wychwytywania CO2” – powiedział Śleszyński dziennikarzom.

Według niego, przyznanie koncesji na offshore powinno przyspieszyć te rozmowy.

„Liczymy na to, że nastąpi to na przełomie października i listopada, otworzy to szansę na przyspieszenie negocjacji z partnerami” – dodał Śleszyński.

„Chcemy też razem z partnerami rozwijać się w nowych obszarach, takich jak wodór czy paliwa syntetyczne” – podsumował.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews