PKN Orlen rozmawia o wymianie aktywów, wynikającej z warunków przejęcia Grupy Lotos, z wieloma partnerami w regionie, poinformował prezes Daniel Obajtek. Grupę interesują aktywa podobne do tych, które musi zbyć.

„Z wieloma partnerami rozmawiamy, z MOL-em też” – powiedział Obajtek na spotkaniu z dziennikarzami.

„Będziemy siadać z partnerami do stołu i będziemy rozmawiać, to my mamy teraz karty i możemy negocjować. Rozmawiamy z firmami w regionie, ale będziemy rozmawiać też z firmami spoza regionu” – dodał prezes.

Wskazał, że atrakcyjne aktywa to „takie same, jak oferuje Orlen”.

„Albo będą to silne aktywa logistyczne, albo silne aktywa petrochemiczne, albo będzie to ciąg aktywów. Nie wyobrażam sobie wymiany detalu, jeżeli nie będę miał w danym miejscu hurtu i zabezpieczenia tego detalu” – wyjaśnił Obajtek.

Wskazał, że grupa przewiduje 12 miesięcy na negocjacje.

„Wszystko jest na stole” – powiedział też prezes, zapytany o potencjalne przejęcie grupy INA.

Wcześniej Obajtek informował, że PKN Orlen prowadzi rozmowy w sprawie wymaganego przez Komisję Europejską zbycia części aktywów Grupy Lotos i liczy na wymianę aktywów w innej części Europy.

Komisja Europejska wydała dziś warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.

W odpowiedzi na stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji PKN Orlen zaproponował następujące zobowiązania:

zbycie 30% udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej;

zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który – po ukończeniu budowy – zostałby przekazany temu operatorowi;

uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską;

zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80% sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;

sprzedaż wynoszącego 50% udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz udzielenie tej spółce dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;

udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej;

zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich, wymieniła Komisja.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews