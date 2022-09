PKN Orlen zbuduje ogólnodostępną stację tankowania wodoru w Wałbrzychu, która zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW), podała spółka. Oddanie stacji do użytku planowane jest w I kwartale 2024 roku. W najbliższych latach stacje wodorowe Orlen powstaną także w Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile. Do 2030 roku koncern na inwestycje w wodór przeznaczy 7,4 mld zł.

„Działamy zgodnie z planem. W naszej strategii wodorowej do 2030 roku zadeklarowaliśmy budowę ponad 100 stacji tankowania wodoru w Europie Środkowej i konsekwentnie realizujemy ten cel. Wałbrzych to kolejne miasto, w którym zainwestujemy, umożliwiając jego mieszkańcom tankowanie czystego, zeroemisyjnego paliwa. Jesteśmy liderem nowoczesnej mobilności, opartej na zaawansowanych, przyjaznych środowisku technologiach. Ich wdrażanie skutecznie wzmacnia konkurencyjność naszego biznesu i przybliża nas do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Wodór to także ważny krok w budowaniu niezależności energetycznej Polski” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wałbrzyska stacja zostanie przystosowana do zasilania autobusów komunikacji publicznej, ale jednocześnie będzie ogólnodostępna i czynna całą dobę, zaznaczono.

Grupa Orlen realizuje strategię wodorową w oparciu o program „Hydrogen Eagle”, który zakłada powstanie do 2030 roku europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. W ramach programu zbudowana zostanie także sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. W Polsce powstanie ok. 57 stacji, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28.

W tym roku PKN Orlen uruchomił swoją pierwszą w Polsce mobilną stację w Krakowie, a w przyszłym roku kierowcy będą mogli korzystać z infrastruktury tankowania wodorem w Poznaniu i Katowicach.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews