Zarząd PKO Banku Polskiego postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację podziału zysku netto osiągniętego w 2025 r. w wysokości 10 240,34 mln zł, z którego kwotę 7675 mln zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (74,95% zysku netto za 2025 r.), podał bank. Zarząd rekomenduje podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w kwocie 6,14 zł na jedną akcję. Proponuje, aby dniem dywidendy był 5 sierpnia, a terminem wypłaty dywidendy 13 sierpnia 2026 r.

Pozostałą część zysku netto osiągniętego w 2025 r. w kwocie 2 565,34 mln zł rekomenduje się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, co dałoby możliwość podjęcia ewentualnej decyzji przez zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczki na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego, pod warunkiem uzyskania upoważnienia do wykorzystania tego kapitału, udzielonego przez ZWZ. Ewentualna decyzja o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy wymaga także zgody rady nadzorczej oraz będzie uwarunkowana uzyskaniem pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową. Dodatkowo zarząd rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 9 437,97 mln zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym, czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews