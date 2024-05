PKO Bank Polski zamierza aktywniej wychodzić do klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich i chciałby zakończyć kwestię tych kredytów w portfelu „w horyzoncie roku, maksymalnie do dwóch” lat, zadeklarował wiceprezes nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem Piotr Mazur.

„Rzeczywiście, my nie byliśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o takie wychodzenie do klienta. Bardziej oczekiwaliśmy, że to klienci będą kontaktowali się z bankiem i chcieli rozwiązać ten problem. Widzimy, że aktywne wyjście i zaoferowanie konkretnego rozwiązania powoduje, że klienci akceptują, patrząc na czas, jak również na ofertę, którą dajemy. No i to widać po wynikach pierwszego kwartału […] – i w tym kierunku chcielibyśmy pójść” – powiedział Mazur podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że „73% naszych klientów jest zadowolonych z tego procesu”.

Udział postępowań zakończonych pozytywnie w stosunku do wszystkich zakończonych postępowań ugodowych wynosi 73%; udział klientów objętych postępowaniem ugodowym w stosunku do ogółu klientów uprawnionych to 58%, podał bank w prezentacji wynikowej.

„I zawsze w negocjacjach jest tak, że jest pewna dyskusja, niekiedy klienci mają bardzo wysokie oczekiwania. […] To musi być rozwiązanie fair. To, co zaproponował przewodniczący KNF, wydawało się fair. Ale my idziemy dalej – my idziemy również w kierunku np. zwrotu pewnych kosztów, które poniósł klient w związku z procesem sądowym. Więc myślę, że codziennie usprawniamy ten proces. Chcielibyśmy – myślę – w takim horyzoncie roku, maksymalnie do dwóch zakończyć całkowicie tę sprawę” – dodał wiceprezes.

Do 31 marca 2024 roku zarejestrowano 59 tys. wniosków o mediacje, 38 855 mediacji zakończyło się pozytywnie, 13 572 mediacji zakończyło się negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 31 marca 2024 roku wyniosła 38 428, z czego 36 585 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 1 843 ugód w toku postępowań sądowych, podał bank w raporcie kwartalnym.

PKO BP w I kwartale br. kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty zabezpieczone hipotecznie w CHF. Ugoda polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku udzielony kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę. Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Bank na szeroką skalę proponuje też ugody w odniesieniu do kredytów objętych postępowaniami sądowymi, przypomniano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,5 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews